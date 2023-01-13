Венгрия не будет предоставлять транзит для поставок вооружения в Украину, - глава канцелярии Орбана

Венгрия не будет предоставлять транзит по своей территории поставки оружия для Украины, поскольку заботится о безопасности более 100 тысяч этнических венгров на Закарпатье.

Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, каждое правительство самостоятельно решает, насколько далеко оно хочет зайти в поддержку Украины во время войны с Россией, однако, если в дело вмешается хоть одно государство-член НАТО, это станет началом Третьей мировой войны.

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Венгерский политик также прокомментировал снабжение западными странами тяжелой бронетехники, в том числе немецких танков "Leopard". Он рассказал, что когда западные страны, в том числе Германия, хотят избежать угрозы начала мировой войны, Венгрия всегда предупреждала об опасности эскалации конфликта в Украине.