ОП планирует отозвать нового посла в Болгарии Илащук, - журналист Шлинчак

Офис Президента планирует отозвать нового посла Украины в Болгарии Олесю Илащук.

Об этом сообщил журналист, руководитель проекта "Главком", председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, передает Цензор.НЕТ.

Посла Украины в Болгарии Олесю Илащук Офис Президента планирует отозвать. Идет поиск кандидатуры.

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Осталось теперь ждать, сколько времени займет этот "поиск". Они уже месяц Олегу Татарову ищут замену, никак не найдут, хотя проект решения о его увольнении был еще в декабре", – рассказал он.

Напомним, указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Олеси Константиновны Илащук чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Болгария был опубликован 23 декабря.

СМИ выяснили, что у Илащук нет опыта работы ни в дипломатии, ни на государственных должностях и до сих пор позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.

Позже в Министерстве иностранных дел указали, что новая госпожа посол Украины в Болгарии, имеет необходимую квалификацию для прохождения дипломатической службы.