ОП планирует отозвать нового посла в Болгарии Илащук, - журналист Шлинчак
Об этом сообщил журналист, руководитель проекта "Главком", председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, передает Цензор.НЕТ.
Посла Украины в Болгарии Олесю Илащук Офис Президента планирует отозвать. Идет поиск кандидатуры.
Осталось теперь ждать, сколько времени займет этот "поиск". Они уже месяц Олегу Татарову ищут замену, никак не найдут, хотя проект решения о его увольнении был еще в декабре", – рассказал он.
Напомним, указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Олеси Константиновны Илащук чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Болгария был опубликован 23 декабря.
СМИ выяснили, что у Илащук нет опыта работы ни в дипломатии, ни на государственных должностях и до сих пор позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.
Позже в Министерстве иностранных дел указали, что новая госпожа посол Украины в Болгарии, имеет необходимую квалификацию для прохождения дипломатической службы.