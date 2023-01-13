Великобритания и Германия объявят о передаче танков Украине на следующей неделе, - СМИ

Правительство Великобритании, как ожидается, в понедельник официально объявит решение передать Украине боевые танки Challenger 2.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По данным издания, Украина уверена, что Великобритания вскоре объявит о своих планах отправить около 10 танков Challenger 2, что, как она надеется, поможет Германии наконец разрешить реэкспорт своих танков Leopard 2.

Отмечается, что Британия уже приняла решение в пользу этого шага, в то время как давление на Берлин растет накануне встречи западных министров обороны в следующую пятницу в рамках формата "Рамштайн".

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Ранее на этой неделе стало известно, что Британия рассматривает возможность поставки Украине танков после многомесячных просьб со стороны Киева, но окончательное решение остается за премьер-министром Риши Сунаком.

Небольшое количество танков, взятых из запасов Британии, которые насчитывают 227 единиц, само по себе не будет иметь большого значения на поле боя, но это будет первый случай, когда любая западная страна согласится отправить свою тяжелую бронетехнику в Украину.

Киев надеется, что это проложит путь для Германии. В Европе насчитывается более 2000 Leopard 2, которые находятся на вооружении армий 13 стран, но по договорам купли-продажи необходимо согласие Берлина на реэкспорт любого комплекта немецкого производства в Украину.

Вместе с тем, правительство Германии на следующей неделе может объявить решение о поставках Украине западных танков. Об этом ссылаясь на два источника пишет Bloomberg, пишет Европейская правда.

По данным источников, Германия, вероятно, решит предоставить Украине тяжелые танки, поскольку призывы к Берлину о предоставлении тяжелых танков звучат все чаще и чаще.

Ожидается, что Берлин примет решение до встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины на американской авиабазе Рамштайн 20 января. На встрече министр обороны Германии Кристине Ламбрехт "пошлет четкий сигнал" относительно поставок Leopard 2, сказал один из источников Bloomberg.

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По словам другого собеседника агентства, по состоянию на четверг Берлин еще не принял конкретного решения, но давление на Германию с тем, чтобы она отправила тяжелые танки, растет.

Как отмечает Bloomberg, сейчас появились признаки того, что немецкий канцлер Олаф Шольц готов отступить от первоначального сопротивления по отправке танков Leopard 2 или что он может позволить таким странам, как Польша и Финляндия, реэкспортировать свои собственные Leopard в Украину.

Пока непонятно, будет ли касаться решение Германии только разрешения другим странам передать Leopard Украине, или сама Германия тоже будет отправлять их.