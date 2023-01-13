Украина получила уже 30 тысяч терминалов Starlink, - Федоров

Украина получила 8 тысяч терминалов Starlink от Польши, они уже переданы энергетикам, медикам и в "пункты несокрушимости". Всего стране передали уже 30 тысяч терминалов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграме.

"Последнюю партию - 8 тысяч терминалов - помогла приобрести Польша. Сотни Starlink из этой партии уже работают в "пунктах несокрушимости" по всей стране. Еще часть передали энергетикам и медикам", - отметил министр.

По словам Федорова, 30 тысяч терминалов Starlink уже в Украине. Команда Минцифры работает, чтобы обеспечить еще большее количество терминалов. Международные партнеры помогают в этом.

"Терминалы Starlink стали частью критической инфраструктуры Украины. Благодаря им украинцы остаются на связи там, где не работает обычная сеть при отключении света", - добавил министр.

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