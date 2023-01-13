Прогресс, которого Украина достигла как страна-кандидат в ЕС, будет оценен осенью, - фон дер Ляйен

Прогресс, достигнутый Украиной как страной-кандидатом, будет оценен осенью в так называемом пакете расширения, в который входят другие страны-кандидаты. На основании этой оценки Европейский Совет примет решение о дальнейших шагах по присоединению Украины к Европейскому Союзу.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Процесс вступления - это процесс, который происходит шаг за шагом. Для нас сейчас следующий важный пункт, важный этап - это пакет расширения осенью, который отразит прогресс, которого достигла с начала года каждая страна-кандидат, которая хочет присоединиться к Европейскому Союзу ", – сообщила президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен назвала Украину "чрезвычайно амбициозной, сильной и быстрой в достижении результатов".

"Это очень хорошо. Чтобы поддерживать этот процесс, коллегия посетит Украину в начале февраля. У нас будет встреча коллегия - правительство... Для нас важно добиваться вместе с украинским правительством как можно более высокого качества, сочетая это со скоростью и амбициями, чтобы осенью это отразилось в отчете о расширении, что приведет, как можно надеяться, к интересному и положительному решению Рады", - отметила глава Еврокомиссии.

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Оценку Украины прокомментировал также Ульф Кристерссон - премьер-министр Швеции, председательствующий в Европейском Союзе.

"Украине известно, как известно Европейской Комиссии и другим европейским странам, что Швеция отдана тому, чтобы Украина в конце концов стала страной ЕС, в соответствии с правилами, которые для этого есть. Мы также поражены работой, которую выполняет Украина… Чтобы (Европейской Комиссии) доложить (Европейскому совету), есть договоренность по устному докладу весной, а формальная оценка – осенью", - пояснил Кристерссон.

В то же время он считает, что в Украине работа проходит "в правильном порядке". "Нам известно, что украинское правительство работает со всеми реформами, и я очень положительно смотрю на это", – добавил премьер Швеции.