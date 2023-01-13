В течение 13 января враг нанес 2 ракетных и 8 авиационных ударов, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о ракетных ударах, нанесенных россиянами по Украине в течение 13 января 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"В течение суток противник нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области, а также 8 авиационных ударов по позициям наших войск. Совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - отмечается в сообщении.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что существует опасность нанесения врагом авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

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