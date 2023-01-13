Поддержка международных партнеров будет решающей для прохождения бюджетного года, - Марченко

Поддержка международных партнеров будет играть решающую роль для Украины в прохождении 2023 года бюджетного года.

Об этом в колонке для TIME рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Поддержка международных партнеров будет играть решающую роль в том, как мы пройдем 2023 бюджетный год. Мы приветствуем предложение США продолжить предоставление грантов Украине, а также предложение Европейской Комиссии начать новую полномасштабную программу макрофинансовой помощи Украине в 2023 году. Но в условиях продолжительной войны этого недостаточно" , – сказал Марченко.

Он отметил, что большие экономики и международные финансовые институты должны найти новые инструменты и решения – и не только для Украины. Когда страну атакуют, она нуждается в полном привлечении и постоянном сотрудничестве. Учитывая опыт координации военной помощи на авиабазе Рамштайн в Германии, а также с целью координации финансовой поддержки Украины и решения неотложных финансовых потребностей, Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Денис Шмигаль предложили новую финансово-координационную платформу.

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"Идея создания этой платформы состоит в том, чтобы на регулярной основе собирать за столом страны-члены G7 и международные финансовые институты для обмена информацией о ключевых событиях и прогнозах, а также для обеспечения своевременного и эффективного направления финансовой помощи от разных доноров. Такое сотрудничество будет способствовать повышению эффективности предоставления средств", – подчеркнул министр.