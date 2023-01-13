Госспецсвязи будет организовывать обеспечение военных беспилотниками, - решение Кабмина

Кабинет Министров Украины внес изменения в положение об Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Предусмотрено, что Администрация Госспецсвязи в соответствии с возложенными на нее задачами является заказчиком закупки товаров, работ и услуг в сфере публичных закупок, государственным заказчиком в сфере обороны, в том числе по закупке, производству, ремонту беспилотных летательных аппаратов (планеров, коптеров, дронов и т.д.)", - отметил он.

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По словам Мельничука, Администрация Госспецсвязи организует обеспечение беспилотными летательными аппаратами (планерами, коптерами, дронами и т.п.), их эксплуатацию и применение. Также Администрация Госспецсвязи имеет право получать безвозмездно от государственных органов и органов местного самоуправления, военных формирований, предприятий, учреждений, а также граждан информацию, документы и материалы, необходимые для выполнения возложенных на Госспецсвязи задач, в том числе по потребности в количестве и тактико-технических характеристиках беспилотных летательных аппаратов.