"Укрэнерго" должен использовать европейские средства на выплату долгов инвесторам в "зеленую" энергетику, – Тинный
Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный, который сообщил, что "Укрэнерго" не производит необходимые выплаты за диспетчерские ограничения ВИЭ.
"На словах нам обещали, что 50% от полученных европейских кредитов будет идти на восстановление электроинфраструктуры, еще 50% – на повышение ликвидности на рынке. В том числе и на оплату услуг по принудительному отключению", – сказал Тинный.
"На данный момент еще никаких выплат произведено не было. Мы ожидаем их. Нарушение обещания пока еще не состоялось, но не произошло и исполнение. Будем инициировать очередную встречу с Регулятором и Укрэнерго, - добавил инвестор.
Также он подчеркнул, что полная оплата электрической энергии из возобновляемых источников энергии так и не была возобновлена, ежемесячно задолженность растет. "Сейчас оплачивается в среднем на 85-87%. Но ежемесячно задолженность растет… Поэтому задолженности растут меньшим темпом. Сейчас речь не идет о банкротстве отрасли, как было в начале войны. Но хроническая проблема не решается", – указывает Тинный.
Також, Тинний розповів про складність у поверненні кредитних коштів, які були залучені для будівництва потужностей відновлюваної енергетики, через курсову різницю, бо станції будувались за позикові кошти в іноземній валюті. "Наприклад, моїй компанії "Гарантований покупець" заборгувала близько 230 млн грн. По курсу 27 це була одна сума, по курсу 40 - вже зовсім інша. Але повертати державним банкам ж потрібно валюту", - підкреслив інвестор.
Напомним, госпредприятие "Гарантированный покупатель" не рассчитался с "зеленой" генерацией за половину произведенного в 2022 году электричества. В то же время, задолженность НЭК "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" за услугу по увеличению доли возобновляемых источников энергии достигла 12,3 млрд грн, за принудительные отключения станций - еще около 3 млрд грн.