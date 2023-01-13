"Укрэнерго" должен использовать европейские средства на выплату долгов инвесторам в "зеленую" энергетику, – Тинный

Инвесторы в возобновляемую энергетику призвали компанию "Укрэнерго" начать целевое использование средств, предоставленных ЕБРР и Европейским инвестиционным банком для восстановления инфраструктуры, улучшения ликвидности и на выплаты предприятиям "зеленой" энергетики.

Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный, который сообщил, что "Укрэнерго" не производит необходимые выплаты за диспетчерские ограничения ВИЭ.

"На словах нам обещали, что 50% от полученных европейских кредитов будет идти на восстановление электроинфраструктуры, еще 50% – на повышение ликвидности на рынке. В том числе и на оплату услуг по принудительному отключению", – сказал Тинный.

"На данный момент еще никаких выплат произведено не было. Мы ожидаем их. Нарушение обещания пока еще не состоялось, но не произошло и исполнение. Будем инициировать очередную встречу с Регулятором и Укрэнерго, - добавил инвестор.

Также он подчеркнул, что полная оплата электрической энергии из возобновляемых источников энергии так и не была возобновлена, ежемесячно задолженность растет. "Сейчас оплачивается в среднем на 85-87%. Но ежемесячно задолженность растет… Поэтому задолженности растут меньшим темпом. Сейчас речь не идет о банкротстве отрасли, как было в начале войны. Но хроническая проблема не решается", – указывает Тинный.

Також, Тинний розповів про складність у поверненні кредитних коштів, які були залучені для будівництва потужностей відновлюваної енергетики, через курсову різницю, бо станції будувались за позикові кошти в іноземній валюті. "Наприклад, моїй компанії "Гарантований покупець" заборгувала близько 230 млн грн. По курсу 27 це була одна сума, по курсу 40 - вже зовсім інша. Але повертати державним банкам ж потрібно валюту", - підкреслив інвестор.

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Напомним, госпредприятие "Гарантированный покупатель" не рассчитался с "зеленой" генерацией за половину произведенного в 2022 году электричества. В то же время, задолженность НЭК "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" за услугу по увеличению доли возобновляемых источников энергии достигла 12,3 млрд грн, за принудительные отключения станций - еще около 3 млрд грн.