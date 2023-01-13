Оккупанты продолжают нести потери. В одной из больниц Херсонской области находится 160 раненых россиян, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о количестве раненых оккупантов в Новотроицкой районной больнице Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Противник продолжает нести потери. Так, для пополнения некомплекта медицинского персонала в Новотроицкую центральную районную больницу на временно оккупированной территории Херсонской области прибыло пополнение из числа военных медиков вооруженных сил российской федерации. По состоянию на 12 января в военном госпитале, находилось до 160 раненых оккупантов".

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