Никто вам сейчас не скажет, где вероятно открытие нового фронта, - Данилов

В Украине никто сейчас не скажет, где может произойти открытие нового фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление в интервью "NV" сделал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Никто вам сейчас не скажет, где вероятно открытие нового фронта, а если скажет, то это кто-то из этих людей, сидящих на диване, эдакие диванные мольфары", - говорится в заявлении.

Данилов объясняет, что у врага может быть один план, завтра послезавтра он может его менять, в зависимости от того как будут складываться обстоятельства на фронте.

"Если вы уже находитесь в такой фазе, то считать, что там принято одно решение и расписано на весь год, нет, так не бывает. Мы должны готовиться к любому развитию событий", - добавил секретарь СНБО.

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