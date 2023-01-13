Спецслужбы РФ собирают персональные данные военнопленных и их родных, - Минобороны

Российские веб-ресурсы массово рассылают смс-сообщения семьям украинских защитников с предложением заполнить анкету, которая якобы поможет найти пленника на территории РФ или на оккупированных ею территориях Украины.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины в Telegram со ссылкой на свой Координационный штаб по обращению с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Враг собирает персональные данные военнопленных и их родных.

Российские веб-ресурсы массово рассылают смс-сообщения семьям украинских Защитников с предложением заполнить анкету, которая якобы поможет найти пленника на территории России или на оккупированных ею территориях Украины.

Координационный штаб по обращению с военнопленными предостерегает: под видом "помощи" семьям, разыскивающим пропавших без вести, спецслужбы россии проводят сбор персональных данных, что в итоге может помешать положению Защитников в плену и помешает их освобождению.





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Координационный штаб по обращению с военнопленными настоятельно рекомендует родным и близким наших Защитников:

- игнорировать любые посторонние неофициальные сообщения;

- не предоставлять никакой личной информации о своих родственниках подозрительным лицам/сайтам/телеграм-каналам;

- сообщать о случаях незаконного сбора персональных данных в правоохранительные органы Украины.

Ради безопасности украинских военных все вопросы, связанные с их пребыванием в плену, следует обсуждать с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными - единственным профильным государственным институтом, занимающимся вопросами помощи и освобождения из плена", - говорится в сообщении.