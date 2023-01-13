Правительство Италии приняло решение о передаче Украине батареи ЗРК SAMP/T, - СМИ

По данным издания RID, правительство Италии приняло решение о передаче Украине батареи зенитно-ракетного комплекса SAMP/T, способной сбивать, в том числе баллистические ракеты. "Зеленый свет" был дан за последние 2-3 дня по указанию премьер-министра Джорджии Мэлони.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечается, что около двух недель назад вопрос поставки батареи ЗРК оставался открытым из-за нежелания как оборонного ведомства, так и военных - учитывая, что на вооружении Италии находится только пять батарей SAMP/T, и одна из них развернута в Кувейте в рамках операции INHERENT. . RESOLVE – и некоторых политиков в правительственном большинстве.

Издание сообщает, что ускорить решение о передаче Украине батареи помогло "сильное давление со стороны Вашингтона".

"Схема, по которой должна быть передана батарея, очень сложна, и в настоящее время детали конфиденциальны. По слухам, батарея будет состоять из "кусочков" итальянской системы и "кусочков" французской системы", - говорится в материале.

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Батарея ЗРК SAMP/T заснована на перехоплювачі ASTER 30 Block 1 і є ефективною системою переважно проти крилатих і протирадіолокаційних ракет, великих безпілотників, а також має обмежений антибалістичний потенціал (проти ракет малої дальності).