Правительство Италии приняло решение о передаче Украине батареи ЗРК SAMP/T, - СМИ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Отмечается, что около двух недель назад вопрос поставки батареи ЗРК оставался открытым из-за нежелания как оборонного ведомства, так и военных - учитывая, что на вооружении Италии находится только пять батарей SAMP/T, и одна из них развернута в Кувейте в рамках операции INHERENT. . RESOLVE – и некоторых политиков в правительственном большинстве.
Издание сообщает, что ускорить решение о передаче Украине батареи помогло "сильное давление со стороны Вашингтона".
"Схема, по которой должна быть передана батарея, очень сложна, и в настоящее время детали конфиденциальны. По слухам, батарея будет состоять из "кусочков" итальянской системы и "кусочков" французской системы", - говорится в материале.
Батарея ЗРК SAMP/T заснована на перехоплювачі ASTER 30 Block 1 і є ефективною системою переважно проти крилатих і протирадіолокаційних ракет, великих безпілотників, а також має обмежений антибалістичний потенціал (проти ракет малої дальності).