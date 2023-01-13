США настроены на продление мощной помощи Украине, - Госдепартамент

Соединенные Штаты намерены продолжать мощную и крепкую разноплановую помощь Украине в условиях, когда украинская нация уже почти год противостоит масштабной и жестокой агрессии РФ.

Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США, обнародованном в пятницу по результатам телефонных переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Стороны сосредоточились на продлении крепкой помощи (Украине – ред.) в сфере безопасности и экономики перед и после первой годовщины от полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США анонсировали новые санкции против России, которые ударят по ее обороноспособности

При этом, как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве США, госсекретарь отметил "неизменную и непреклонную поддержку" Украины, которую Вашингтон подтвердил в виде последнего пакета оборонной помощи.