США в ОБСЕ: Действия РФ не показывают никакого интереса к дипломатии

Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину "до тех пор, пока это будет нужно" в ее усилиях по освобождению своей территории и отражению агрессии России, которая продолжает демонстрировать нежелание мира.

Об этом заявил посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер в ходе специального заседания Постоянного совета в пятницу в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Действия россии четко демонстрируют, что у нее нет серьезного интереса к дипломатии. Никакого. Нас не обмануть циничными предложениями кремля относительно "потемкинского" прекращения огня. Нас не смогут обмануть лживые заявления россии о том, что дипломатический мяч находится на чужом поле. Россия остается единственным препятствием на пути к миру в Украине", - заявил он.

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По словам Карпентера, "россия и только россия может положить конец этой войне уже сегодня".

"Пока это будет нужно – буквально: до тех пор, пока это будет нужно – Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину, которая защищает себя и освобождает свою территорию", - подчеркнул глава миссии США в ОБСЕ.

Он напомнил, что с 24 февраля 2022 г. общий вклад Соединенных Штатов в оборону Украины, включая объявленные 6 января 3,75 млрд долларов, составляет уже 25 млрд долларов.

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"Но мы готовы сделать гораздо большее. Мы и дальше будем солидарны с более чем 50 странами, которые поддерживают оборону Украины. И мы рады видеть так много наших союзников и партнеров, делающих все возможное, чтобы поддержать Украину. Мы ведь все знаем, что Украина борется за свободный мир – не только за свободу собственного народа, но и за принципы свободного и мирного мирового порядка, закрепленные в нашем собственном Хельсинкском Заключительном акте", - отметил американский посол.