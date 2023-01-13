В "Армию восстановления" уже привлечены почти 4500 безработных, - Минэкономразвития

В рамках проекта "Армия восстановления" для выполнения общественно полезных работ было привлечено почти 4500 безработных, а на оплату их труда направили уже 29 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление замминистра экономики Украины Татьяны Бережной.

"Мы продолжаем привлекать безработных к восстановлению страны и уже с января в Армию восстановления присоединились почти 800 человек, которым государство выплатило за выполнение общественно полезных работ 5 млн гривен", - отметила Татьяна Бережная.

Замминистра отметила, что в общей сложности со старта проекта в конце сентября 4,5 тысячи человек. Они долгое время были без работы, а таким образом смогли ее получить. За выполнение работ оплату в размере не менее 6700 гривен.

В частности, общественно полезные работы проводятся в Сумской, Киевской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Ровенской, Запорожской, Житомирской, Волынской областях. Больше всего безработных привлечено в Полтавской области – 1257 человек, Сумской – 887 человек, Киевской области – 809 человек.

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Виды общественно нужных работ зависят от потребностей конкретного региона. Чаще всего людей вовлекают в:

- разбор завалов и восстановление жилых домов и помещений, поврежденных в результате боевых действий;

- обустройство и укрепление блокпостов, подвальных помещений под укрытие;

- расчистка железнодорожных путей и автомобильных дорог;

- строительство защитных сооружений гражданской защиты, укрепление дамб;

- заготовки дров для военных и населения;

- разгрузка и фасовка гуманитарной помощи;

- предоставление социальных услуг в "Пунктах несокрушимости"

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