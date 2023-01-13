Зеленский наградил 278 военных, 16 из них - посмертно
Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге указом №20/2023 награждены 111 защитников, из них 11 — посмертно. Им назначены ордена "За мужество", медали "За военную службу Украины", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".
Указом №21/2023 отмечены наградами 106 военных, четверо из них посмертно. Им присуждены ордена Богдана Хмельницкого и Даниила Галицкого, орден "За мужество", медали "За военную службу Украины", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".
Указом №22/2023 глава государства наградил 61 защитника, в том числе одного посмертно. Им присуждены ордена Богдана Хмельницкого и Даниила Галицкого, орден "За мужество", медали "За военную службу Украины", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".