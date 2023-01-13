Все депутаты ОПЗЖ должны уйти из Рады, - Данилов

Представители ОПЗЖ в Верховной Раде должны уйти из парламента, поскольку именно они привели в Украину войну, лоббировали интересы РФ, а среди коллаборантов в разных регионах больше представителей именно этой политической силы.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости сообщил Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя вопросы лишения депутатских мандатов Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если по справедливости, берите список ОПЗЖ и все они должны покинуть Верховную Раду… Это люди, которые привели к нам сюда войну, люди, которые постоянно заботились здесь за интересы Российской Федерации, для которых путин был кумиром. Что они делают в Верховной Раде Украины "Когда идут кровопролитные бои за нашу Украину, мне трудно сказать. Я вообще считаю, что ни один из них не имеет права, по крайней мере, морального, на сегодняшний день находиться в пределах Верховной Рады Украины", - отметил Данилов.

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Он добавил, что это пророссийская партия, которая заводила "русский мир" в Украину, поэтому народные депутаты должны ответственно относиться к этой ситуации и понимать, с кем они имеют дело. Данилов подчеркнул, что 30 лет в государстве закрывали глаза на сторонников РФ и сейчас недопустимо оставлять ситуацию как есть.

"Все депутаты ОПЗЖ должны уйти из Верховной Рады", – считает Секретарь СНБО.

Отвечая на вопрос о коллаборантах, Данилов напомнил, что СБУ сейчас активно выявляет их.