Российские оккупанты обстреляли Никополь на Днепропетровщине - повреждены 4 дома, - облсовет
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13 января российские террористы дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
В Никополе в результате утреннего удара повреждены 4 пятиэтажных дома. Обошлось без жертв и раненых.
Еще одну атаку по районному центру россияне нанесли вечером 13 января. Последствия уточняются.
В других районах Днепропетровщины обстрелы зафиксированы не были.