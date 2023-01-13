Yasno про свет в Киеве: Немного потеплело, однако ограничения остались такими же – в утренние и вечерние пики отключать приходится большими группами

В Киеве действуют такие же ограничения, как и в четверг, несмотря на потепление.

Об этом заявил гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на улице незначительно потеплело, однако ограничения на Киев остались такими же, как были вчера. Коллеги пытаются отключать по графикам, однако в утренние и вечерние пики пользователям вкладываться довольно сложно. Поэтому отключать приходится большими группами."

Кое-где в комментариях снова начала проскакивать тема экспорта электроэнергии. Я уже объяснял, что происходит и сейчас ситуация не изменилась: коммерческого экспорта у нас нет.

На дешбордах с ENTSO-E мы видим так называемые синхронные перетоки в системе. Вот в чем их смысл.

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Украина стала участницей европейской энергетической системы весной прошлого года. Поэтому европейские страны могут пользоваться нашими сетями для передачи электроэнергии между собой, что и происходит.

Более того, импортируется в Украину сейчас больше, чем отдается обратно в Европу. И это нормально. Потому что наша генерация сейчас не может производить необходимое количество электроэнергии, чтобы закрывать спрос. Кроме того, недавно бизнес получил возможность импортировать электроэнергию из Европы для использования.

То есть, если, например, крупное производство (небытовой клиент, для питания которого используется отдельная линия) будет импортировать для себя электроэнергию на уровне собственного потребления в сентябре 2022 года, то он не будет участвовать в стабилизационных отключениях. Конечно, если сети позволят беспрепятственно поставлять свет в эти бизнесы, и не будет локальных аварий.

Это позволит освободить больше мощности украинской генерации, которую можно будет распределить на бытовых потребителей и снизить количество и продолжительность отключений", - рассказал он.