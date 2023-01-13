Наша цель – собрать танковую бригаду из "Леопардов", - Кулеба

Украина хочет собрать бригаду, вооруженную танками Leopard. Уже пять стран готовы передать ВСУ эти танки.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Наша цель - собрать танковую бригаду из "Леопардов". Это для начала. Почему "Леопард"? Потому что это танк, который производился в Европе на протяжении десятилетий и есть во многих европейских армиях. Поэтому можно там немного взять, здесь немного взять, там есть разные модификации. Но мы ставим себе амбициозные задачи, и наша амбициозная задача – в рамках танковой коалиции собрать бригаду", – объяснил Кулеба.

Министр добавил, что ждут окончательного решения о поставках танков от Германии.

"Я знаю еще по крайней мере 3 страны (кроме Польши и Финляндии - ред.), которые готовы это сделать, но пока не говорят, потому что ждут поддержки Германии. Поэтому есть уже 5 стран, которые готовы передавать, но ждут окончательное решение вопросов с Германией ", - подчеркнул Кулеба.

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Также министр отметил, что учитывая всю информацию и логику набравшего обороты процесса, Германия согласится на передачу Украине танков Leopard. Будет ли это прямая передача из Германии или разрешение другим странам, это уже вопрос Германии, но Украина эти танки получит.