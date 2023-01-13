Российские оккупанты готовятся к обороне Энергодара: казармы перенесли в подвалы, - "Энергоатом"

Российские оккупанты готовятся к обороне города Энергодар Запорожской области, обустраивая казармы и склады с боеприпасами в подвалах жилых домов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"Рашисты готовятся к обороне Энергодара, а местных жителей собираются использовать как живой щит.

российские оккупанты в городе-спутнике ЗАЭС обустраивают казармы и склады боеприпасов в подвалах жилых домов. Таким образом, прикрываясь энергодаровцами, захватчики пытаются обезопасить своих военных в случае наступления ВСУ.

Так, в Энергодаре фиксируют нередкие случаи, когда военные России используют подвалы гражданских помещений как места постоянной дислокации, обустраивая их даже кроватями. Речь идет, например, о подвале здания, в котором расположено Управление социальных программ, по ул. Курчатова, 10. Там сейчас проживают около 50 оккупантов.

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Кроме того, захватчики в Энергодаре постоянно заносят в подвалы жилых домов какие-то крупные коробки – вероятно, с оружием или взрывчаткой. Это происходит в темное время суток, причем, пока продолжается "процесс", несколько оккупантов присматривают за окнами дома, чтобы обезопаситься от нежелательных случайных очевидцев. Подобные "ночные работы" заметили сразу в нескольких жилых домах пятого и седьмого микрорайонов.

Осознавая, что Вооруженные силы Украины не будут целиться по жилым объектам, рашисты именно поэтому обустраивают в них свои казармы и склады с оружием и боекомплектами: чтобы уберечь себя и боеприпасы. Также известно о большом количестве взрывчатки в здании узла связи у городского исполкома", - говорится в сообщении.