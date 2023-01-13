Международная коалиция для передачи танков Украине уже существует, - глава канцелярии Дуды Шрот

Международная коалиция по делу передачи Украине танков, в частности Leopard 2, фактически уже существует, и Германии следует присоединиться к ней.

Об этом в эфире радио Plus заявил глава канцелярии президента Польши Павел Шрот, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Коалиция стран-союзников, в рамках которой должны быть реализованы эти мероприятия, фактически уже функционирует. Участие в этой коалиции задекларировали, например, Финляндия, Дания, а также Великобритания, у которой не Leopard, а танки собственной разработки - Challenger. Поэтому мы можем говорить о широкой коалиции, и немецкие политики должны это принимать во внимание", - подчеркнул Шрот.

Он добавил: если немцы рационально оценивают то, каким образом НАТО должно заботиться о своей безопасности, и как активно поддерживать Украину в защите своей территории и всей Европы, то они "должны принять положительное решение".

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В свою очередь спикер правительства Польши Петр Мюллер во время брифинга для СМИ в Сейме сообщил, что Варшава формирует "как можно более широкую коалицию" и рассчитывает, что Германия все же присоединится к ней.