Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО по энергобезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины по энергобезопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий документ №18/2023 обнародован на сайте главы государства в пятницу.

"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение СНБО Украины от 13 января 2023 года "О состоянии выполнения решений СНБО Украины по вопросам энергетической безопасности и безотлагательных мер по обеспечению работы национальной экономики во время осенне-зимнего периода 2022/23 года в условиях особого периода", - говорится в документе.

Указанное решение СНБО Украины также обнародовано на сайте президента, однако большинство его пунктов содержат закрытую информацию для служебного пользования, о чем свидетельствует соответствующий гриф.

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