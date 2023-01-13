Байден и премьер Японии Кисида заявили о продолжении поддержки Украины

Президент США Джо Байден и премьер Японии Фумио Кисида на встрече в Вашингтоне договорились продолжить поддержку Украины и вводить санкции против России.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы продолжим принимать санкции в отношении России и оказывать непоколебимую поддержку Украине", - приводятся в документе слова Байдена и Кисиды.

Также они заявили о том, что любое применение Россией ядерного оружия в Украине было бы враждебным актом против человечества и ничем не оправдано.

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В этом году в Японию перешло председательство в G7. Сейчас премьер Кисида находится в турне по Франции, Британии, Италии, Канаде и США.