Поставщик услуг питания Минобороны опроверг обвинения в завышении цен и пригласил депутатов оборонного комитета посетить производство

Компания ООО "Актив компани" отрицает выдвинутые против нее обвинения в завышении цен и предлагает депутатам профильных комитетов ВР лично посетить производственные мощности и убедиться в высоком качестве производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном прессрелизе компании.

В тексте пресс-релиза указывается: "В последнее время в СМИ активно распространяется недостоверная информация об ООО "Актив компани" как контрагенте Министерства обороны Украины по договору о предоставлении услуг по обеспечению комплектами продуктов питания военнослужащих ВСУ. Приводится информация о том, что ООО "Актив компани" якобы является "прокладкой", находится по адресу массовой регистрации, имеет уставной капитал в размере всего 1000 грн., реализует продукцию по завышенным ценам.

Указанная информация недостоверна, направлена на дискредитацию ООО "Актив компани" и Минобороны.

Во-первых, в штате ООО "Актив компани" официально трудоустроены 187 работников.

Во-вторых, во владении ООО "Актив компани" находится более 2000 кв. складских помещений, включая холодильные камеры для хранения скоропортящейся продукции.

В-третьих, в распоряжении ООО "Актив компани" находится более 70 специализированных грузовых транспортных средств грузоподъемностью от 5 до 20 т.

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В-четвертых, со складов ООО "Актив компани" ежедневно отгружается продуктов питания в объеме не менее 120 т.

В-пятых, фактическое местонахождение ООО "Актив компани" не соответствует юридическому адресу, что объясняется целью сохранения жизни и здоровья работников предприятия, а также его производственных мощностей.

Относительно якобы завышения цен на продукты питания и стоимости яиц.

При проведении соответствующей закупки, свои ценовые предложения на рассмотрение МО предоставили более 14 компаний и предложили цены от 151 грн до 162 грн за единицу услуги.

Цена единицы услуги по каждому из восьми договоров МО, в том числе с ООО "Актив компани" в 2023 году составляет сейчас 145,8 грн.

Сама услуга включает стоимость одного комплекта продуктов по Каталогу с перечнем продуктов более 400 наименований (что обеспечивает полноценное питание одного военнослужащего в сутки) и доставку по всей территории Украины, в частности, и в зону боевых действий. В соответствии с порядком применения Каталога продуктов питания, МО заказывает комплекты продуктов питания по Каталогу продуктов – весь перечень пищевых продуктов, входящий в Каталог продуктов, и закупается как одно целое.

Кроме того, в стоимость Услуги также входит освежение (обновление) фактически поставленных продуктов питания, у которых истекает срок хранения путем их замены на аналогичные пищевые продукты свежего производства.

Именно по изложенным причинам сравнение цен на отдельную единицу товара в любом супермаркете со стоимостью в контракте является неправильным и манипулятивным.

Отдельно заметим, что цена на услуги по обеспечению продуктами питания фиксируется на весь год и не может быть увеличена в случае сезонного удорожания тех или иных продуктов.

С даты заключения договора ООО "Актив компани" не реализовало ни одного яйца по цене 17 грн. Заключению договора с Минобороны предшествовало проведение судебного товароведческого исследования в ННЦ "ИСЭ им. засл. проф. М.С. Бокариус", согласно которому рыночная цена одного яйца составляет 9 грн. за шт.

Хотим отметить, что с начала полномасштабного военного вторжения на территорию Украины со стороны страны-агрессора, Кабинет Министров Украины принял ряд нормативно-правовых актов, которыми, прежде всего, по соображениям безопасности, был утвержден отдельный порядок оборонных закупок на время военного положения. – Речь идет в комментарии. – Обнародование сейчас действующих контрактов компании ставит под угрозу дальнейшую безопасную работу наших производственных мощностей и жизни и здоровья наших сотрудников. А это – более 180 человек.

ООО "Актив компани" обращается к Минобороны Украины, а также к депутатам Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с призывом о расследовании утечки информации с ограниченным доступом и о принятии мер обеспечения работы предприятия, гарантирующего сегодня качественные услуги по организации питания тысячам украинских военнослужащих по всей стране.

Пользуясь случаем, ООО "Актив компани" приглашает депутатов профильного оборонного комитета посетить мощности нашего предприятия, убедиться в их наличии и высоком качестве производства.

В заключение, выражаем искреннюю надежду на то, что искусственно спровоцированный скандал в СМИ на основе манипуляций с данными и, как следствие, обвинения в якобы наличии коррупционной составляющей в работе нашей компании по контрактам с МО не является спланированной провокацией, направленной на подрыв обороноспособности страны. В противном же случае компания будет обращаться в Службу безопасности Украины с требованием о всестороннем расследовании этого инцидента.

Напомним, журналист Юрий Николов сообщил, что Министерство обороны подписало соглашение на услуги организации питания в 2023 году военных частей, дислоцированных в тыловых регионах, на общую сумму 13,16 млрд грн. По его данным, цены на наиболее ходовые продукты в рамках сделки оказались завышенными в 2-3 раза. Минобороны в ответ заявило: "Сведения СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ".

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