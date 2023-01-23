Германия и Франция будут предоставлять Украине оружие в зависимости от ситуации, - декларация

Берлин и Париж будут адаптировать свою военную поддержку Украины в соответствии с ситуацией на поле боя.

Об этом говорится во Франко-германской декларации по результатам Совета по вопросам безопасности и обороны, состоявшейся 22 января в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Германия и Франция будут тесно координировать свою военную поддержку, чтобы обеспечить Украину необходимыми возможностями и подготовить ее Вооруженные силы так, чтобы они могли восстановить территориальную целостность страны. Две страны будут адаптировать свою поддержку в зависимости от развития ситуации на месте", – говорится в документе.

Страны самым решительным образом осуждают агрессивную войну россии против Украины и будут продолжать оказывать непоколебимую поддержку Киеву во всех сферах, особенно в политической, военной, экономической, финансовой, гуманитарной, социальной и культурной. Также будет предоставляться помощь, необходимая в течение зимы.

Германия и Франция также полны решимости поддерживать восстановление Украины, активно содействовать лидерству ЕС в этой сфере и действовать вместе с партнерами, в частности через многостороннюю платформу по координации доноров, согласованную Украиной, G7, международными финансовыми учреждениями и другими ключевыми партнерами.

Читайте также: Шольц и Макрон: Мы продолжим оказывать Украине всю необходимую поддержку

"Согласно договоренности с партнерами по ЕС и G7, ФРГ и Франция будут поддерживать Украину столько, сколько это потребуется", - подчеркивается в декларации.

Два европейских государства полны решимости бороться с безнаказанностью за военные преступления и другие тяжкие преступления, связанные с агрессивной войной рф против Украины, и будут поддерживать усилия по привлечению виновных к ответственности.

"Мы приветствуем и поддерживаем инициативу президента Зеленского по справедливому и продолжительному миру", - говорится в декларации.

Напомним: Канцлер Шольц вместе с 19 членами своего Кабинета, а также 120 депутатов немецкого Бундестага, включая его руководство, приняли участие в праздновании 60-летия Елисейского договора, прошедших в Сорбоннском университете.

Читайте также: Берлин и Париж не позволят победить путинскому империализму, - Шольц