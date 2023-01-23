Правительство Германии вскоре решит, отправлять ли танки Leopard в Украину, - Писториус
5 03433
Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что в скором времени будет принято решение о том, отправлять ли танки немецкого производства в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ об этом сообщает британский телеканал Sky News.
По его словам, правительство Германии должно рассмотреть многие факторы и не будет делать поспешного решения. В частности, такие факторы включают в себя вопросы безопасности для немецкого населения.
В интервью немецкому телеканалу ARD он сказал, что правительство должно учитывать многие факторы, и страна не будет принимать поспешное решение. К числу таких факторов относятся последствия для безопасности немецкого населения.