Правительство Германии вскоре решит, отправлять ли танки Leopard в Украину, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что в скором времени будет принято решение о том, отправлять ли танки немецкого производства в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ об этом сообщает британский телеканал Sky News.

По его словам, правительство Германии должно рассмотреть многие факторы и не будет делать поспешного решения. В частности, такие факторы включают в себя вопросы безопасности для немецкого населения.

В интервью немецкому телеканалу ARD он сказал, что правительство должно учитывать многие факторы, и страна не будет принимать поспешное решение. К числу таких факторов относятся последствия для безопасности немецкого населения.

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