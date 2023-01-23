Новости • Агрессия России против Украины, Война

Правительство Германии вскоре решит, отправлять ли танки Leopard в Украину, - Писториус

5 03433
Правительство Германии вскоре решит, отправлять ли танки Leopard в Украину, - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что в скором времени будет принято решение о том, отправлять ли танки немецкого производства в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ об этом сообщает британский телеканал Sky News.

По его словам, правительство Германии должно рассмотреть многие факторы и не будет делать поспешного решения. В частности, такие факторы включают в себя вопросы безопасности для немецкого населения.

В интервью немецкому телеканалу ARD он сказал, что правительство должно учитывать многие факторы, и страна не будет принимать поспешное решение. К числу таких факторов относятся последствия для безопасности немецкого населения.

Читайте также: Германия и Франция будут предоставлять Украине оружие в зависимости от ситуации, - декларация

Топ комментарии

  • Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
    Украина отдала ядерное оружие за пустые слова стран-гарантов. Как вы смеете так унижать эту страну. Дайте танки и не позортесь. Или замолчите уже.
  • Роман Кокоровець 01cbec24
    не поспішайте ще тільки 11-й місяць війни ...
  • Алекс Мышкевич
    легше битись проти рашиських танків ніж за німецькі
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости