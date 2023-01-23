Новости • Агрессия России против Украины, Война

В Конгрессе США призвали передать Украине ракеты ATACMS

9 86910
В Конгрессе США призвали передать Украине ракеты ATACMS
Соединенным Штатам необходимо отправить в Украину оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия, которые могут быть использованы для нанесения ударов, в том числе по оккупированному Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол.

Республиканец отметил, что украинцы раньше успешно осваивали все виды вооружений, предоставленные США.

"ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, РСЗО HIMARS. Они побеждают, когда мы даем то, что им нужно", - указал Маккол.

Читайте также: Создаст эффект домино: в Конгрессе призвали США отправить Украине хотя бы один танк Abrams

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Ярослав Іванович a5a348c4
    Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
  • Андрей Моисеенко 2e3d4ffc
    Прізвище звучить майже як Маккей, Царство йому небесне. А взагалі, дякуємо за підтримку і чекаємо Атакамсів.
  • andi Mir
    Ну не поспішайте так, ще потрібно нашому адвокатішкі все прорахувати, яку ціну озвучити за безплатні ракети. А то схема з золотими яйцями накрилась, а ікру зі своєю жінкою(яка на 30 років молодша) банками хочеться жерти щодня.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости