В Конгрессе США призвали передать Украине ракеты ATACMS

Соединенным Штатам необходимо отправить в Украину оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия, которые могут быть использованы для нанесения ударов, в том числе по оккупированному Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол.

Республиканец отметил, что украинцы раньше успешно осваивали все виды вооружений, предоставленные США.

"ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, РСЗО HIMARS. Они побеждают, когда мы даем то, что им нужно", - указал Маккол.

Читайте также: Создаст эффект домино: в Конгрессе призвали США отправить Украине хотя бы один танк Abrams