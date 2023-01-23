Общие боевые потери РФ с начала войны - около 121 480 человек (+720 в сутки), 3150 танков, 2146 артсистем, 6276 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Потери российских оккупантов по состоянию на утро 23 января 2023 года составляют примерно 121 480 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.01.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 121 480 (+720) человек ликвидировано,
танков - 3150 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 6276 (+8) ед,
артиллерийских систем - 2146 (+2) ед,
РСЗО - 447 (+2) ед,
средства ПВО - 220 (+0) ед,
самолетов - 287 (+0) ед,
вертолетов - 277 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1894 (+2),
крылатые ракеты – 749 (+0),
корабли/катера - 18 (+1) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4936 (+4) ед,
специальная техника – 193 (+0).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.