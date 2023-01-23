Общие боевые потери РФ с начала войны - около 121 480 человек (+720 в сутки), 3150 танков, 2146 артсистем, 6276 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 23 января 2023 года составляют примерно 121 480 человек.