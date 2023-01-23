"Этой весной будем активно сажать. "Сейчас не время" не работает. Некоторые мародерят без страха", - Арахамия
Об этом сообщил в телеграм-канале глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.
"До многих дошло. А до многих, к сожалению, нет. Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не выходит по-человечески, будет по законам военного времени", - отмечает он.
По словам Арахамии, в ближайшее время завершится конкурс на должность директора НАБУ, и мы завершим построение независимой антикоррупционной инфраструктуры.
"Сейчас не время" уже не работает. Некоторые люди сошли с ума и мародерят без страха и упреков совести. Это касается и недавних закупок генераторов и свежих скандалов в Министерстве обороны. Сегодня на Комитете разберемся в ситуации. Буду инициировать возвращение парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти. И, как сказал наш президент: "Эта неделя будет временем соответствующих решений", - резюмирует нардеп.
Напомним, журналист Юрий Николов сообщил, что Министерство обороны подписало соглашение на услуги организации питания в 2023 году военных частей, дислоцированных в тыловых регионах, на общую сумму 13,16 млрд грн. По его данным, цены на наиболее ходовые продукты в рамках сделки оказались завышенными в 2-3 раза. Минобороны в ответ заявило: "Сведения СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ".