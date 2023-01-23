"Вы говорите, что мы вам даем недостаточно. Но это вы ведь не делали ничего, чтобы у вас это все было", - американский эксперт Карбер

Самый активный лоббист Украины на Западе еще с 2014 года, президент аналитического центра Potomac Foundation, известный американский военный эксперт по обороне, военной стратегии, ядерному оружию и национальной безопасности, профессор Филлип Карбер, в свое время работавший внешним советником премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и генеральный секретарь НАТО Менфред Вернер, возглавлявший департамент стратегии в Пентагоне, рассказал, в частности, о предоставлении Украине западного оружия.

Об этом он рассказал в интервью "ФАКТАМ", передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, почему Украине дают оружия столько, чтобы мы держались, но не шли в наступление, он ответил:

"Да, вам действительно нужно гораздо большее вооружения. Вы получаете его маленькими партиями. К примеру, вам дали 15 французских танков. Возможно, в скором времени получите восемь британских Challenger. Еще вам дадут 50 американских Bradley. Вы можете использовать все, что вам дают. Но мне кажется, что ваш министр иностранных дел Дмитрий Кулеба совершил огромную ошибку несколько месяцев назад, когда начал критиковать Запад за недостаточную поддержку.

Понимаю, что вам дают не столько, чтобы это оказало существенный эффект на ход боевых действий. Но действительно хочу еще раз подчеркнуть момент, который доводит меня до бешенства. "О вы даете столько, чтобы мы могли устоять, но недостаточно того, чтобы победить. Вы на Западе смотрите, как Украина истекает кровью.

Вот здесь я буду жестче. Это не наша вина, что вы, ребята, продавали в страны третьего мира изделия своей оборонной промышленности для получения прибыли вместо того, чтобы строить собственные Вооруженные Силы. Даже после семи лет с начала этой войны вы продолжали это делать. Вы производили ракеты дальнего радиуса действия. Однако сделали всего четыре штуки. А теперь говорите, что мы даем вам недостаточно. Но это вы не делали ничего, чтобы у вас это все было. Вы должны стыдиться".

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Карбер подчеркнул, что он всегда был крупнейшим украинским лоббистом, чтобы мы могли получать "многое". Однако, по его словам, в итоге мы получили даже большее, чем он рассчитывал.

"Но понимаю, что других на Западе реально раздражает, что вы просите, поскольку вы не строили собственные современные технологии и не производили вооружение.

К примеру, ваш Харьковский танковый завод — один из лучших заводов в мире. Ваши конструкторы взяли танк Т-72, у которого была очень уязвимая башня, поставили на нее немецкую пушку, а место для боеприпасов сделали сзади за башней. И сделали из него отличный танк, идеально подходящий для вашей местности. На мой взгляд, он был бы великолепен не только для вас, а, например, для стран Балтии. Но вы его не начали производить, это был только прототип", - заметил Карбер.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина могла бы делать боевые машины пехоты, причем гораздо лучше Bradley. "У вас были для этого технологии. Но вы этого тоже не делали. Поэтому не вините нас. Я уже молчу о том, что вы не мобилизовались и не готовились, когда еще за шесть месяцев до вторжения были очевидны все признаки будущей войны".

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