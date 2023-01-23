Следующий "Рамштайн" состоится в феврале, - Резников

Следующее заседание "Рамштайн" по военной помощи Украины состоится в феврале этого года.

Об этом сообщил в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Вернулся домой после Ramstein 8. С каждой встречей я вижу, как растет доверие наших партнеров к Украине. Это все благодаря упорному труду наших воинов и представителей. Больше доверия означает больше оружия. Чтобы защитить нашу землю, море... и небо! Ramstein 9 состоится в феврале. Оставайтесь на связи!" - отметил глава Минобороны.