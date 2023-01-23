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Следующий "Рамштайн" состоится в феврале, - Резников

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Следующий "Рамштайн" состоится в феврале, - Резников
Следующее заседание "Рамштайн" по военной помощи Украины состоится в феврале этого года.

Об этом сообщил в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Вернулся домой после Ramstein 8. С каждой встречей я вижу, как растет доверие наших партнеров к Украине. Это все благодаря упорному труду наших воинов и представителей. Больше доверия означает больше оружия. Чтобы защитить нашу землю, море... и небо! Ramstein 9 состоится в феврале. Оставайтесь на связи!" - отметил глава Минобороны.

Топ комментарии

  • Leshek
    Новость просто огонь. Спасибо , кэп Резников. ."Рамштайн" проводится ежемесячно , если этот был в январе , то следующий будет в феврале, а еще вода мокрая и после зимы будет весна.
  • Юрий Коленбетов 37e966ef
    А Резніков ще міністр?
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Та да, основна тема наступного Раммштайну, постачання яєць для ЗСУ...
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