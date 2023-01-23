Новости • Помощь Украине, Война

Германия попадет в определенную международную изоляцию, если не изменит позиции по Leopard для Украины, - МЗС Польши

6 78129
Германия попадет в определенную международную изоляцию, если не изменит позиции по Leopard для Украины, - МЗС Польши
Германия попадет в определенную международную изоляцию, если не изменит своей позиции по танкам Leopard 2 для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик.

По его словам, заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что ФРГ не будет против, если Польша передаст Украине немецкие танки Leopard 2 является новинкой, так как подобной позиции в Берлине еще не озвучивали.

"Германия, не согласившись отправить танки попадает в определенную международную изоляцию и их положение будет очень слабым, если они будут продолжать занимать эту позицию", — сказал замглавы МИД Польши.

Он отметил, что позиция Германии противоречит принципам международного права, территориальной целостности, суверенитету стран, верховенству законов и прав человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Германии вскоре решит, отправлять ли танки Leopard в Украину, - Писториус

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Польша - верный союзник Украины.
    Но такими заявлениями можно разосрать НАТО изнутри, чего и добивается всё это время плешивый карлик. Это бьёт по национальной гордости немцев - понятно, что это очень смешно звучит по отношению к некогда грозной Германии, которая сейчас боится пискнуть против "могучего" лилипутина, но одно другому не мешает.

    Такие заявления нужно делать в приватных беседах, иначе это ставит немцев в позицию защищающихся, но остатки их гордости не делают эту позицию оправдывающейся - немцы, наоборот, переведут стрелки на других союзников, припомнят, что Украина сама просрала оборонзаказ.

    Украине не срач нужен, а помощь.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    щось таке враження що мабуть все таки дотиснуть цю ліверну ковбасу Шульца
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    ці танки потрібні Україні для оборони українського народу і української землі.Кляті вони для рашиста і його німецьких холуїв.котрі немов би вужі на гарячій сковороді викручуються.лиш би догодити рашисту і не надавати Україні ці танки
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости