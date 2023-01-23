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Дефицит мощности вырос, в пяти областях уже утром превышены лимиты, - "Укрэнерго"

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Дефицит мощности вырос, в пяти областях уже утром превышены лимиты, - "Укрэнерго"
В понедельник, 23 января, возросло потребление электроэнергии. Это связано с началом рабочей недели, а также постепенным понижением температуры по всей Украине. В этой связи вырос дефицит мощности.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

"Уже утром лимиты превышены в пяти областях: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Волынской и Львовской, где применяются аварийные отключения, которые возможны также в других областях", - сообщили в компании.

Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. "Укрэнерго" удалось восстановить одну из линий 330 кВ на юго-востоке страны.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", - отметили в компании.

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Топ комментарии

  • Вадим Думи
    Дуже хороше питання як так виходить що перед святами люди були вдома, підприємства працювали і світло було ( при шалених обстрілах). І це все разом працювало, а зараз нема майже зовсім. Вимикають світло 3 рази на добу по 4 години. І говорять про дефіцит і це в вихідні дні, коли виробництва стоять. Якась дуже дивна хрінь.
  • DemianBond 2cbb79cc
    И должна быть приписка
    P.S.генераторы любой мощности, вы можете купить в наших магазинах от слуг народа.
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