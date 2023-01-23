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"Никаких условий для переговоров с Украиной сейчас нет ни де-факто, ни де-юре", - Песков

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"Никаких условий для переговоров с Украиной сейчас нет ни де-факто, ни де-юре", - Песков
Спикер Путина Дмитрий Песков опроверг возможность переговоров и заявил, что пока никаких условий для этого нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

"Никаких условий для переговоров с Украиной сейчас нет ни де-факто, ни де-юре", - сказал спикер российского диктатора.

По словам Пескова, все страны, "накачивающие Киев вооружениями", несут за это ответственность.

Также представитель Путина сказал, что народ Украины будет "расплачиваться за псевдоподдержку Западу в виде поставок вооружений".

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Здохни,придурок.
  • Вадим Думи
    І не буде переговорів, тварюки вонючі.

    Хіба що про репарації і якою баландою в тюрмі годувати *****, якщо воно звичайно доживе.
  • Саша Пончик
    ПНХ ху.ловская затычка.
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