"Никаких условий для переговоров с Украиной сейчас нет ни де-факто, ни де-юре", - Песков

Спикер Путина Дмитрий Песков опроверг возможность переговоров и заявил, что пока никаких условий для этого нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

"Никаких условий для переговоров с Украиной сейчас нет ни де-факто, ни де-юре", - сказал спикер российского диктатора.

По словам Пескова, все страны, "накачивающие Киев вооружениями", несут за это ответственность.

Также представитель Путина сказал, что народ Украины будет "расплачиваться за псевдоподдержку Западу в виде поставок вооружений".

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