"Никаких условий для переговоров с Украиной сейчас нет ни де-факто, ни де-юре", - Песков
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Спикер Путина Дмитрий Песков опроверг возможность переговоров и заявил, что пока никаких условий для этого нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.
"Никаких условий для переговоров с Украиной сейчас нет ни де-факто, ни де-юре", - сказал спикер российского диктатора.
По словам Пескова, все страны, "накачивающие Киев вооружениями", несут за это ответственность.
Также представитель Путина сказал, что народ Украины будет "расплачиваться за псевдоподдержку Западу в виде поставок вооружений".