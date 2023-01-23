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Следующие несколько недель определят наше будущее, нужно оказывать Украине поддержку, мы не можем ее подвести, - Мишель

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Следующие несколько недель определят наше будущее, нужно оказывать Украине поддержку, мы не можем ее подвести, - Мишель
Для Украины и мира в целом решающими будут следующие две-три недели.

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"То, что произойдет в 2023 году, и многое зависит от следующих нескольких недель, — вот что определит наше будущее. Мы должны быть с Украиной и оказывать им всю необходимую поддержку. Мы не можем подвести их", — подчеркнул он.

По словам Мишеля, Украина должна получить от Запада танки и он поддерживает их немедленную передачу.

Мишель добавил, что по данному вопросу ведутся "горячие дебаты", в том числе и относительно поставок их Германией.

Глава Евросовета подчеркнул, что для Европы поражение Украины в войне может стать "чрезвычайно опасным прецедентом для будущего".

"Не может быть свободной и безопасной Европы без свободной и безопасной Украины", — добавил глава Евросовета.

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Топ комментарии

  • НБ
    В разі поразки України Третя Світова гарантована і це вже потроху доходить до запливших жирком мізків євробюрократів. Гітлер навіть мріяти не міг про ту кількість ресурсів яку має ***** сьогодні не кажучи вже про ЯО. Єдине що відрізняє нацистську Німеччину від постсовецького *****стану це рівень технічної освіти. Кацапи в своїй масі алкодегенерати і тому можуть лише красти чуже бо не здатні створювати своє. Їх подальша ізоляція гарантує їм економічний крах і врешті розгром.
  • Randall Flag da70119e
    А чому саме наступні два-три тижні? Що має відбутися?
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    Зеле треба їх звільнити . Бо вони псують йому іммидж
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