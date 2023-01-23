Новости

Халимон будет уволен с должности заместителя председателя фракции "СН", призываем правоохранительные органы начать расследование, - Арахамия

21 638105
Халимон будет уволен с должности заместителя председателя фракции "СН", призываем правоохранительные органы начать расследование, - Арахамия
Нардеп "Слуги народа" Павел Халимон будет уволен с должности заместителя председателя фракции.

Об этом в Telegram сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

"Если ты народный депутат и имеешь пару лишних миллионов гривен, то ты должен помочь своей стране. Это твоя обязанность. Поэтому, конечно, нравственная составляющая этого поступка противоречит нашим ценностям и нашему видению того, чем во время войны должен заниматься народный депутат.

За это Павел Халимон будет уволен с должности заместителя председателя нашей фракции.

Что касается других форм ответственности, мы призываем правоохранительные органы начать расследование и дать юридическую оценку этим событиям. Если был нарушен закон – значит, за это нужно понести наказание", - отметил он.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" 39-летний Павел Халимон оказался в центре громкого скандала, приобретя дом-поместье на Печерских холмах в центре столицы. При этом стоило здание существенно ниже его рыночной стоимости.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Руководителя патрульной полиции Львовщины Пилипенко отстранили от обязанностей из-за "подарка" девушке. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
    Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата украïноненависника, захисника московських попів, зрадника, колаборанта чи й просто розкрадача вагонами - і можете не сумніватися, що саме Зеленський ïх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
  • Олександр Дніпро
  • 5 копійок
    Щось перелякана мавпа махає шашкою наліво-направо. До чого б це?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости