Халимон будет уволен с должности заместителя председателя фракции "СН", призываем правоохранительные органы начать расследование, - Арахамия

Нардеп "Слуги народа" Павел Халимон будет уволен с должности заместителя председателя фракции.

Об этом в Telegram сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

"Если ты народный депутат и имеешь пару лишних миллионов гривен, то ты должен помочь своей стране. Это твоя обязанность. Поэтому, конечно, нравственная составляющая этого поступка противоречит нашим ценностям и нашему видению того, чем во время войны должен заниматься народный депутат.

За это Павел Халимон будет уволен с должности заместителя председателя нашей фракции.

Что касается других форм ответственности, мы призываем правоохранительные органы начать расследование и дать юридическую оценку этим событиям. Если был нарушен закон – значит, за это нужно понести наказание", - отметил он.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" 39-летний Павел Халимон оказался в центре громкого скандала, приобретя дом-поместье на Печерских холмах в центре столицы. При этом стоило здание существенно ниже его рыночной стоимости.

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