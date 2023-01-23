Украине сейчас очень важна западная помощь, поскольку последние действия РФ указывают на подготовку большого наступления, - министр обороны Эстонии Певкур

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, западная помощь Украине сейчас исключительно важна, потому что последние шаги России указывают на ее подготовку к большому наступлению в ближайшие месяцы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщает ERR.

"Почему ожидания [предоставления Украине танков] стали столь велики - все понимают, что следующие несколько месяцев будут очень критическими. Ситуация в Украине сложная, Россия сосредотачивает новые силы, подвезено очень много живой силы. И если подумать о назначении [главы российского Генштаба Валерия] Герасимова (главнокомандующим российскими силами в Украине – ред.) вместо [генерала Сергея] Суровикина, это объясняется не тем, что Суровикин не справился, а тем, что Герасимов может отдавать команды всем видам войск. Эти шаги указывают на то, что Россия готовится к большому наступлению", - сказал Певкур.

По его словам, Россия использует тактику истощения, чтобы снизить возможности украинского ПВО.

Комментируя поставки Украине основных боевых танков, о которых западным союзникам не удалось договориться на переговорах на базе Рамштайн в Германии, Певкур отметил, что Германия может в дальнейшем разрешить поставки своих танков Leopard. "Новому министру обороны [Германии] было мало что сказать, потому что у них нет договоренности в коалиции. Они будут ее искать", - сказал Певкур.

По оценке Певкура, вариант, при котором другие союзники, например Польша, поставят немецкие танки Украине без согласия Берлина, не является хорошим решением.

"Изменения произойдут, если танки, боевые машины, техника, предоставляемые союзниками, будут действовать как единый кулак. Я не думаю, что одностороннее предоставление танков что-то изменит к лучшему и в отношениях между союзниками. Германия может больше замкнуться, и нам этого не нужно", – сказал министр обороны Эстонии.

Певкур добавил, что танки - очень важный боевой компонент для Украины, и вся остальная помощь не сможет компенсировать их нехватку.

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