Украина и ЕС должны начать предвступительные переговоры в 2023 году, - Кулеба
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"У нас высокие ожидания от Саммита Украина-ЕС 3 февраля и совместного заседания Правительства Украины и Колледжа ЕС накануне Саммита. Мы рассчитываем на ощутимые практические результаты обоих событий", - заявил Кулеба.
Министр напомнил, что Украина финализует выполнение рекомендаций Еврокомиссии и рассчитывает на положительный доклад Европейской Комиссии этой весной. Он подчеркнул, что Украина также ожидает включения положительной оценки своих усилий по выполнению рекомендаций в итоговую декларацию саммита Украина-ЕС 3 февраля.
"Мы убеждены, что предвступительные переговоры должны начаться как можно быстрее после выполнения Украиной рекомендаций и положительной оценки Еврокомиссии. Украина прилагает максимум усилий и я убежден, что мы должны начать предвступительные переговоры до конца 2023 года. Никакие игры или узкие политические интересы не должны этому воспрепятствовать", - добавил глава МИД.