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Украина и ЕС должны начать предвступительные переговоры в 2023 году, - Кулеба

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Украина и ЕС должны начать предвступительные переговоры в 2023 году, - Кулеба
Украина рассчитывает на ощутимые практические результаты Саммита Украина-ЕС, а также положительную оценку выполнения рекомендаций Еврокомиссии, которая сделает возможным начало предвступительных переговоров уже в 2023 году.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"У нас высокие ожидания от Саммита Украина-ЕС 3 февраля и совместного заседания Правительства Украины и Колледжа ЕС накануне Саммита. Мы рассчитываем на ощутимые практические результаты обоих событий", - заявил Кулеба.

Министр напомнил, что Украина финализует выполнение рекомендаций Еврокомиссии и рассчитывает на положительный доклад Европейской Комиссии этой весной. Он подчеркнул, что Украина также ожидает включения положительной оценки своих усилий по выполнению рекомендаций в итоговую декларацию саммита Украина-ЕС 3 февраля.

"Мы убеждены, что предвступительные переговоры должны начаться как можно быстрее после выполнения Украиной рекомендаций и положительной оценки Еврокомиссии. Украина прилагает максимум усилий и я убежден, что мы должны начать предвступительные переговоры до конца 2023 года. Никакие игры или узкие политические интересы не должны этому воспрепятствовать", - добавил глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина уже в этом году должна выйти на начало переговоров по членству в ЕС, - Зеленский

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Підлегла Кулеби сексологиня та корупціонери презедента такі переговори не витягнуть.
    Чи такою і є справжня мета, не вступити в ЄС на радість ху@лу?
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    Цікавий момент - виходячи з призначення послиці , Ермак ********** у посли своїх коханок .

    виникае невдобний момент з Венедиктовою і Маркаровою 🤣🤣
  • Олександр Дніпро
    - Закон про конституційний суд прийнятий під Офіс президента, а не так як сказала Венеційська комісія ЄС.
    - Декларування статків чиновників і держслужбовців не повернуте.
    - Відмінили тендери через Prozorro і перевели їх у ручний темний режим на руку корупціонерам і чиновникам.
    - Правоохоронна система керується напряму Татаровим-Єрмаком з Офісу Президента.
    - Свободи слова нема, є єдиний інфомарафон з цензурою і возвеличенням діячів ОПи.
    - МЕГАкорупція правлячої партії та безкарність.

    То з якими здобутками ми йдемо в ЕС? Що Зеленський покаже Урсулі фон дер Ляєн? Патріотичну футболку кольору хакі?

    Я бачу той самий шлях "петляння" від вступу в ЄС, як і за часів януковича.
    Ті ж самі режисери цього дійства, що й за часів Януковича: Подоляк, Татаров його тіньовий шеф Портнов, Коломойський зі своїми ро-сосіянськими партнерами.
    Дієвої боротьби з п'ятою колоною нема, бо там всі разом мають спільні бізнес- інтереси з дерибану держбюджету: Слуги народу та ОПЗЖ

    Тому, ласкаво просимо в ЄС, тобто, в Єрмаковський Союз.

    (с)
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