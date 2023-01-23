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Россия не отказывается от переговоров по Украине, их избегает Запад, - Лавров

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Россия не отказывается от переговоров по Украине, их избегает Запад, - Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы не отказывается от переговоров по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Россия не отказывается от переговоров по Украине, но чем дольше Запад будет избегать их, тем сложнее ситуация", - цитирует издание главу МИД РФ.

По словам Лаврова, западные страны якобы "прямо говорят Киеву, что договариваться с Москвой пока рано".

Напомним, ранее спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "никаких условий для переговоров с Украиной сейчас нет ни де-факто, ни де-юре".

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Топ комментарии

  • Гарик Неинженер 728d2b05
    Тупые рашисты-неофашисты *думают*,что они решат судьбу Украины посредством договоров с условным Западом . Пдрсм очень сильно крысиный хвост прищемили ВСУ ,злоба и ненависть не позволяет сраному надутому вЯличию обратиться напрямую к Украине .
  • vsbu vsbu
    ІГО ГО ГОоооо
  • Y.M. Z.
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