Европа может попросить Украину начать переговоры с РФ только если Россия прекратит боевые действия, - глава МИД Италии Таяни

Европейские страны пока не могут просить Украину возвращаться к переговорам с Россией. Это станет возможным только после прекращения боевых действий со стороны РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.

По его словам, некоторые из мировых лидеров пытаются просить европейские страны смягчить свою позицию в пользу переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако Таяни уверен, что Украина сможет начать переговоры с РФ только при прекращении боев и бомбардировок.

"Договоренность будет возможна только в том случае, если Россия решит прекратить военные действия, если она решит прекратить беспорядочные бомбардировки мирных жителей и стратегических объектов. Только тогда Европа сможет попросить Украину начать переговоры", - сказал Таяни.

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