Ситуация со "слугой народа" Халимоном - это история о том, как "новые лица" хотят жить и живут, как старые", - журналист Ткач

Отсутствие контроля, по-видимому, приводит к потере ощущения подотчетности.

Об этом в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

"Полномасштабная война, как это ни странно, создала удобные условия для властей, которые не прочь скрыть свой не всегда подходящий образ жизни. Например, из соображений безопасности из публичного доступа были убраны электронные декларации. И поэтому теперь, кто сколько украл – то есть, простите, заработал или приобрел, – официальным способом можно будет узнать неизвестно когда и неизвестно как.

Отсутствие контроля, по-видимому, приводит к потере ощущения подотчетности. И, как следствие, возникают такие факты, как в этой истории. Истории о заместителе председателя парламентской фракции власти "Слуга народа" и народном депутате. Это история о том, как "новые лица" хотят жить и живут, как старые", - отметил Ткач.

Журналист рассказал, что в Киеве есть дорогостоящий земельный участок на Печерских холмах, который расположен у ботанического сада имени Гришко.

"Уникальность этого места в том, что здесь находится частная застройка. То есть здесь можно жить в частном имении буквально в 5 минутах от самого центра столицы. Исторически так сложилось, что это место облюбовали очень состоятельные персоналии. Здесь и звезды шоу-бизнеса, и люди, связанные с властью и большими деньгами. Из известных личностей: Николай Азаров, Владимир Литвин и даже настоятель Киево-Печерской лавры владыка Павел имеет здесь дом. Летом прошлого года – да, того самого печально известного 2022 года – здесь обзавелся имением и 39-летний "слуга народа" Павел Халимон", - добавил Ткач.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" 39-летний Павел Халимон оказался в центре громкого скандала, приобретя дом-поместье на Печерских холмах в центре столицы. При этом стоило здание существенно ниже его рыночной стоимости.

Председатель фракции "СН" Давид Арахмия заявил, что Халимон будет уволен с должности заместителя председателя фракции.

В то же время глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк приняла отставку Халимона с должности председателя Черниговской областной организации партии "Слуга Народа".

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