Нардепов ОПЗЖ Пономарева, Королевскую, Солода и Волошина досрочно лишат мандатов, - СМИ
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом LB.ua сообщили источники в парламенте.
Как известно, статья 81 пункта 4 Конституции предусматривает лишение мандата в случае прекращения гражданства или выезда на постоянное проживание за пределы Украины.
"В ближайшее время ожидаем новый Указ (президента) о лишении украинского гражданства нескольких нардепов Верховной Рады от бывшей фракции ОПЗЖ. На основании наличия у них российских паспортов", - отметил источник.
По его словам, речь идет о следующих депутатах:
- Александр Пономарев;
- Наталья Королевская;
- Юрий Солод;
– Олег Волошин
"Дальше – по плану голосования в парламенте за досрочное прекращение их полномочий, как это уже было в январе", – прогнозируют в Верховной Раде.
Напомним, во время заседания 13 января Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий народных депутатов Андрея Деркача, Виктора Медведчука, Тараса Козака и Рената Кузьмина.