Нардепов ОПЗЖ Пономарева, Королевскую, Солода и Волошина досрочно лишат мандатов, - СМИ

Несколько нардепов от бывшей ОПЗЖ досрочно лишат мандатов из-за наличия российских паспортов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом LB.ua сообщили источники в парламенте.

Как известно, статья 81 пункта 4 Конституции предусматривает лишение мандата в случае прекращения гражданства или выезда на постоянное проживание за пределы Украины.

"В ближайшее время ожидаем новый Указ (президента) о лишении украинского гражданства нескольких нардепов Верховной Рады от бывшей фракции ОПЗЖ. На основании наличия у них российских паспортов", - отметил источник.

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По его словам, речь идет о следующих депутатах:

- Александр Пономарев;

- Наталья Королевская;

- Юрий Солод;

– Олег Волошин

"Дальше – по плану голосования в парламенте за досрочное прекращение их полномочий, как это уже было в январе", – прогнозируют в Верховной Раде.

Напомним, во время заседания 13 января Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий народных депутатов Андрея Деркача, Виктора Медведчука, Тараса Козака и Рената Кузьмина.

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