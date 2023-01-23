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Эстония высылает посла России Липаева из страны

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Эстония высылает посла России Липаева из страны
В ответ на аналогичные действия Кремля в понедельник, 23 января, Эстония обязала российского посла Владимира Липаева уехать из страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter МИД Эстонии.

"Мы придерживаемся принципа паритета в отношениях с Россией, а это значит, что посол России уедет тогда же, когда и эстонский посол из России", - говорится в сообщении.

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Напомним, Россия решила снизить уровень дипломатических отношений с Эстонией. Обе страны будут представлены в столицах временным поверенным по делам вместо послов.

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  • Белла Богун 47d4cda8
    Козломордих дипломатів - шпигунів давно треба гнати з цивілізованих країн.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Гоніть "лаптєногих" на море Лаптєвих!
  • Vladimir Tšerkasov 85f7ea2a
    не%уйшастать! неПрилипаев ))
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