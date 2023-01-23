Бывшего совладельца "Седьмого километра" Добрянского нашли мертвым на одесском побережье, - СМИ

Тело внука основателя промтоварного рынка "Седьмой километр" Виктора Добрянского-младшего обнаружили сегодня утром на Трассе здоровья в Одессе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Добрянский недавно претендовал на это предприятие. Его тело обнаружили на одесском побережье.

"Накануне бизнесмен отдыхал в сауне, откуда ушел в нижнем белье и кроссовках. Причины гибели предпринимателя устанавливаются", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Добрянский с лета 2022 находится в розыске по делу о противоправном завладении имуществом предприятия, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и подделке регистрационных документов (ст. 206-2, 209 и 205-1 УК Украины).

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По данным следствия, действуя в сговоре с неустановленными лицами, он якобы подделал договор купли-продажи компании "Виктор Д", которой принадлежит "Седьмой километр". В тот момент владельцем фирмы была мать. Впоследствии суд признал этот документ недействительным.

В настоящее время рынок принадлежит бизнесмену Владимиру Галантернику, который тоже скрывается от правосудия - он фигурирует как подозреваемый по так называемому "одесскому делу".