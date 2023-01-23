Бывшего совладельца "Седьмого километра" Добрянского нашли мертвым на одесском побережье, - СМИ
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что Добрянский недавно претендовал на это предприятие. Его тело обнаружили на одесском побережье.
"Накануне бизнесмен отдыхал в сауне, откуда ушел в нижнем белье и кроссовках. Причины гибели предпринимателя устанавливаются", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что Добрянский с лета 2022 находится в розыске по делу о противоправном завладении имуществом предприятия, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и подделке регистрационных документов (ст. 206-2, 209 и 205-1 УК Украины).
По данным следствия, действуя в сговоре с неустановленными лицами, он якобы подделал договор купли-продажи компании "Виктор Д", которой принадлежит "Седьмой километр". В тот момент владельцем фирмы была мать. Впоследствии суд признал этот документ недействительным.
В настоящее время рынок принадлежит бизнесмену Владимиру Галантернику, который тоже скрывается от правосудия - он фигурирует как подозреваемый по так называемому "одесскому делу".