86% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
На референдуме инициативу вступления в НАТО поддержали бы 86% украинцев, против – 3%, не проголосовали бы 8%.
Также 87% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума (против – 3%, не проголосовали бы – 8%).
Поддержка вступления практически единодушна среди представителей всех макрорегионов, возрастных и финансових групп.
Кроме того, 85% опрошенных поддерживают идею создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Великобритании. Против такой инициативы 3%, безразлично – 7%.
Также 80% положительно относятся к идее создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Литвы. 6% – против такого объединения, 9% – безразлично.
Идея военно-политических союзов с европейскими странами имеет высокую поддержку во всех региональных, возрастных и имущественных группах.
Опрос проведен 14-16 января 2023 года по всей Украине, за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.