Около 550 высокоточных ракет осталось у России, - Скибицкий
Об этом рассказал в интервью "Delfi" представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
"У них есть "Искандеры", есть Х-101, Х-555. По нашим подсчетам у России осталось не более 20% от довоенных запасов и того, что было произведено во время войны. Это приблизительно 550 единиц. Их потенциала хватит на проведение двух-трех массированных ударов в количестве больше 80 ракет.
Прошлый удар составил менее 30 высокоточных ракет. Это значит, что у них есть дефицит, они не успевают пополнять арсенал.
Они пошли по другому пути: чтобы покрыть такой дефицит они теперь используют дроны-камикадзе, как иранского производства, так и свои.
Россияне стали переделывать ракеты С-300 и С-400 и запускать их как ракеты "земля-земля". Это не точное оружие, но разрушительное", - сообщил Скибицкий.