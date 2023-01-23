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Херсону нужны десятки бетонных укрытий, - Соболевский

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Херсону нужны десятки бетонных укрытий, - Соболевский
Херсону нужны бетонные укрытия, поскольку их пока очень мало, а обстрелы города не прекращаются.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Я надеюсь, что у нас значительно увеличится количество устанавливаемых бетонных укрытий, потому что их сейчас очень мало. Они уже должны быть установлены в совсем ином количестве", - сказал он.

По его словам, должно быть десятки таких бетонных конструкций, которые дают шанс человеку сохранить жизнь во время обстрела.

Как акцентировал Соболевский, враг обстреливает Херсонщину из РСЗО, артиллерийских и минометных систем, есть ракетные обстрелы и локации, которые враг обстреливает из танков.

В то же время, добавил он, многие населенные пункты области расположены непосредственно на берегу Днепра.

"Считайте, серая зона – Днепр, километр-полтора – там уже враг, он бьет в зоне 15-20 километров – с этой дистанции обстреливает", - добавил Соболевский.

Соответственно, очень короткий срок с момента вылета до прилета и время на реакцию у людей, чтобы успеть перейти в укрытие, фактически отсутствует.

Он отметил, что в настоящее время из-за обстрелов сохраняется сложная ситуация относительно безопасности . В последние дни было зафиксировано меньше прилетов, однако есть пострадавшие. Так, за последние три дня десять человек получили ранения, в том числе тяжелые. После стабилизации раненых их пытаются максимально быстро эвакуировать в другие регионы страны для дальнейшего оказания медицинской помощи, отметил Соболевский.

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Нічого людина не розуміє!
    Треба в «пунктах незламності» (палатка з генератором та твердопаливним котлом, облаштована старлінком і телевізором 50´в якому сяє пика зеленського, за ціною Lexus 570), укриватися!
  • Валерій Сівєрянін d6131fa8
    Всій Херсонщині потрібна повна деокупація.
  • Александр Витюк 450db56f
    "Я сподіваюся, що у нас значно збільшиться кількість тих бетонних укриттів, які встановлюють, тому що їх зараз дуже мало. Вони вже мають бути встановлені у зовсім іншій кількості", - сказав він.

    это говорит зам.главы ОГА!

    так организуй закупку и установку. или тоже ждут, когда Британия это сделает.
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