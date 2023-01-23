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В Украине уже не "гибридная", а "настоящая" война, которую Запад готовил против России - Лавров

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В Украине уже не "гибридная", а "настоящая" война, которую Запад готовил против России - Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал войну в Украине уже не "гибридной", а "настоящей". Ее, считает министр, Запад долго готовил против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

"Когда мы говорим о происходящем в Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское - от языка до культуры, что было в Украине веками, и запрещая людям говорить на их родном языке", - сказал министр иностранных дел страны-оккупанта.

Также читайте: Россия не отказывается от переговоров по Украине, их избегает Запад, - Лавров

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Так навіщо ж ви її починали?!!!
  • Злий Укр
    Яка солома, там кокс
  • Олександр Юр 76461ee7
    В нього в голові вже геть солома..
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